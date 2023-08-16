Африканский союз отказался от применения силы против мятежников в Нигере Фото: REUTERS

Совет мира и безопасности (CPS) Африканского союза решил применять силу против мятежников, совершивших военный переворот в Нигере.

По информации Le Monde, во время встречи Совета в понедельник, 14 августа, «решил отказаться от применения силы против нигерской хунты», поскольку не хочет поддерживать интервенцию из-за риска «бойни». Кроме того, CPS временно приостановит участие Нигера в деятельности Африканского союза.

Ранее агентство AFP сообщило, что государства, входящие в Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС), планируют начать специальную военную операцию в Нигере, чтобы вернуть власть свергнутому президенту Мохамеду Базуму. Тогда сообщалось, что в «освобождении» Нигера примут участие Кот-д'Ивуар, Нигерия, Бенин, и ряд других стран.

Сайт KP.RU рассказывал о том, что происходит в Нигере и как ситуация в стране грозит разрушить старый миропорядок.