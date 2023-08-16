Москалькова: в Чечне проверят жалобу поджигателя Корана на сына Кадырова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала о проведении проверки после появления данных о якобы избиении сыном главы республики Рамзана Кадырова Адамом Никиты Журавеля, который обвиняется в сожжении Корана в Волгограде.

Российский омбудсмен подтвердила, что получила соответствующее письмо от Журавеля, который в настоящее время находится в грозненском СИЗО.

«Он утверждает, что во время посещения в следственном изоляторе его избил сын главы Чеченской республики Адам Кадыров», - написала Москалькова в своем Telegram-канале.

По ее словам, она поручила уполномоченному по правам человека в Чечне Мансуру Солтаеву провести проверку, особенно обратив внимание на медосвидетельствование побоев и показания свидетелей.

Солтаев сообщил, что в среду, 16 августа, лично встретился с Журавелем в СИЗО в Грозном.

«Никто не может быть подвержен истязаниям и избиению в Чеченской республике. Будет проведена конкретная проверка», - подчеркнул Солтаев.

Никита Журавель был задержан в мае этого года, он обвиняется в сожжении Корана напротив мечети в Волгограде. Тогда мужчина признался, что работал по указаниям Службы безопасности Украины, заявив, что целью его действий было разжигание розни «между христианами и мусульманами».

Позже президент России Владимир Путин заявил, что обвиняемый в сожжении Корана будет отбывать наказание в колонии, расположенной в одном из мусульманских регионов России. Глава государства напомнил, что уголовное дело в отношении мужчины, который сжег Коран, уже передано в Следственный комитет Чечни.