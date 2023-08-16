В США испугались российских гиперзвуковых ракет "Циркон"

В США испугались российских гиперзвуковых ракет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В США стали беспокоиться из-за решения России о размещении гиперзвуковых ракет надводного базирования "Циркон" на атомные подводные лодки типа "Ясень". Об этом сообщает издание The Hill.

В материале говорится, что ракеты, способные двигаться в пять раз быстрее скорости звука и маневрировать в воздухе, являются "большой угрозой для западных союзников на море".

По данным издания, американцы пытаются преуспеть в области звуковых ракет, но Россия и Китай намного опережают США в развертывании вооружений.

Напомним, что Военно-морской флот (ВМФ) России принял на вооружение гиперзвуковые ракеты "Циркон" в 2023 году. Скорость такой гиперзвуковой ракеты составляет более десяти тысяч километров в час, или около девяти Махов, а дальность - тысяча километров. "Циркон" можно размещать на кораблях разного типа назначения, включая "Калибр" и ПРК П-800 "Оникс".