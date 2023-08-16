Путин откроет движение по МЦД-3 17 августа 2023

Путин откроет движение по МЦД-3 Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 17 августа, дадут старт пассажирскому движению по маршруту Ленинградско-Казанского Московского центрального диаметра (МЦД-3).

Как сообщает пресс-служба Кремля, церемония запуска движения по МЦД-3 состоится в рамках выставки «Год нового транспортного каркаса», которая проходит в Манеже. Кроме того, российский лидер и глава столицы ознакомятся с планами развития транспортной инфраструктуры московского региона.

Напомним, МЦД-3 свяжет Зеленоград с Раменским. Общая протяженность маршрута составляет 85 километров, на нем расположены 38 станций, на 14 из которых будут пересадки на метро, Московское центральное кольцо и пригородные железнодорожные поезда.

Напомним, в июне Собянин в ходе общения с KP.RU сообщил, что в этом году будут запущены третий и четвертый МЦД, Московский скоростной диаметр и метро во Внуково.