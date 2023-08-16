Виктор Томенко: «За пять лет объемы производства выросли больше, чем в полтора раза — до 631 миллиарда рублей»

Фото: телеграм-канал Виктора Томенко

«В Алтайском крае мы впервые провели День промышленника. Это новая традиция, которая, уверен, останется с нами на долгие годы. Оборонные производства и сельхозмашиностроение, производство бытовых товаров — на фоне общероссийского небольшого спада промышленность в нашем крае показывает рост. По многим направлениям есть успехи в области импортозамещения — предприятия отвечают на запросы времени, внедряют новые технологии и в итоге получают востребованную на рынке продукцию», — написал Виктор Томенко в своем телеграм-канале.

Глава региона поблагодарил промышленников за их труд. А особенно отличившимся представителям отрасли вручил во время торжественного собрания в честь праздника краевые и федеральные награды.

«Каждый пятый грузовой вагон в стране выпускается на Алтае. Мы лидеры по производству почвообрабатывающей техники. Единственное предприятие в России, где производят авиационные шины — находится в Барнауле», — отметил Виктор Томенко.

Губернатор добавил, что за пять лет объемы производства выросли больше, чем в полтора раза — до 631 миллиарда рублей. Промышленная база края продолжает активное развитие. Идет строительство отделочной фабрики Барнаульского меланжевого комбината. В Рубцовске после масштабной реконструкции планируется запустить обогатительную фабрику.

«Стабильная работа промышленников дает нам уверенность в завтрашнем дне. Сейчас предприятия обеспечивают больше трети налоговых отчислений в бюджеты всех уровней. Больше налогов — больше возможностей развивать социальную сферу: строить больницы и школы, приводить в порядок коммунальные сети и дороги», — сказал Виктор Томенко.

Губернатор подчеркнул, что благодаря упорному ежедневному труду промышленников успешно реализуются социальные программы.

«На предприятиях, которые вкладываются в развитие, и зарплаты растут. В некоторых случаях средняя доходит до 70 тысяч и даже до 100 тысяч рублей. И что важно: и на краевом уровне, и на заводах действуют программы по переподготовке и по повышению квалификации, которые позволяют жителям края получить востребованные специальности», — заявил Виктор Томенко.