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НовостиОбщество16 августа 2023 13:11

В Общественной палате поддержали поправку о доступе полиции к гаджетам без суда

Общественник Григорьев: поправки МВД о доступе к гаджетам — нужная инициатива
Валентина БРЫКАЛИНА
Валентина БРЫКАЛИНА
Сотрудникам правоохранительных органов необходим оперативный доступ к цифровой информации

Сотрудникам правоохранительных органов необходим оперативный доступ к цифровой информации

Фото: Андрей АБРАМОВ

Сотрудникам правоохранительных органов необходим оперативный доступ к цифровой информации, в том числе той, что хранится в личных гаджетах. Такое мнение высказал изданию «Абзац» заявил член Общественной палаты РФ Максим Григорьев, который поддержал инициативу МВД по предоставлению данных полицейским до суда.

«Актуальная инициатива. Если преступники договариваются о преступлении, то правоохранители должны быстро получать доступ ко всем данным и любой информации, которая позволит предотвратить правонарушение», – пояснил Григорьев.

Он уточнил, что, таким образом, силовики смогут оперативно предотвращать, в том числе, готовящиеся теракты.

Ранее KP.RU сообщило, что МВД разработало поправки к закону «Об оперативно-разыскной деятельности», которые позволят оперативникам получать данные с электронных устройств жителей страны до решения суда. Проект документа опубликован на портале правовых актов. После того как эти поправки пройдут, то любая информация, полученная в ходе оперативной работы в сети будет приниматься судом, как данные собранные в ходе следственных действий.