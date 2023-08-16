В Общественной палате поддержали поправку о доступе полиции к гаджетам без суда

Сотрудникам правоохранительных органов необходим оперативный доступ к цифровой информации Фото: Андрей АБРАМОВ

Сотрудникам правоохранительных органов необходим оперативный доступ к цифровой информации, в том числе той, что хранится в личных гаджетах. Такое мнение высказал изданию «Абзац» заявил член Общественной палаты РФ Максим Григорьев, который поддержал инициативу МВД по предоставлению данных полицейским до суда.

«Актуальная инициатива. Если преступники договариваются о преступлении, то правоохранители должны быстро получать доступ ко всем данным и любой информации, которая позволит предотвратить правонарушение», – пояснил Григорьев.

Он уточнил, что, таким образом, силовики смогут оперативно предотвращать, в том числе, готовящиеся теракты.

Ранее KP.RU сообщило, что МВД разработало поправки к закону «Об оперативно-разыскной деятельности», которые позволят оперативникам получать данные с электронных устройств жителей страны до решения суда. Проект документа опубликован на портале правовых актов. После того как эти поправки пройдут, то любая информация, полученная в ходе оперативной работы в сети будет приниматься судом, как данные собранные в ходе следственных действий.