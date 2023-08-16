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НовостиЗдоровье16 августа 2023 14:14

Врач рассказал, к чему приводит отказ от чистки зубов перед сном

Стоматолог Автандилян: отказ от чистки зубов на ночь провоцирует кариес
Валентина БРЫКАЛИНА
Валентина БРЫКАЛИНА
Отказ от чистки зубов на ночь провоцирует неприятный запах изо рта

Отказ от чистки зубов на ночь провоцирует неприятный запах изо рта

Фото: Иван МАКЕЕВ

Чистить зубы необходимо не только утром, но и непосредственно перед сном. Отказ от гигиенических процедур вечером может привести к неприятным последствиям, рассказала «Газете.ru» врач-стоматолог Луиза Автандилян,

«Чистка зубов непосредственно перед сном предотвращает скопление кариесогенных микроорганизмом. Важно как следует удалять бактериальный налет, иначе он быстро трансформируется в зубной камень», - рассказала стоматолог.

По словам врача, отказ от чистки зубов на ночь также провоцирует неприятный запах изо рта. А вот регулярная гигиена полости рта дважды в день значительно снижает риск заболеваний периодонта — тканей, удерживающих зубы.

Ранее «Известия» сообщили, что использование жвачек с сахаром может стать причиной развития кариеса и разрушения зубов. Кроме того, долгое жевание резинки, особенно перед едой, может привести к увеличению выработки слюны и желудочного сока, и, как следствие, негативным последствиям для слизистой оболочки желудка.

По данным «Пятого канала», просветы между зубами могут быть знаком проблем со здоровьем. Людям с такой особенностью необходимо обратить внимание на гигиену полости рта, так как в межзубном пространстве часто скапливается налет.