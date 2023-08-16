Врач рассказал, к чему приводит отказ от чистки зубов перед сном

Отказ от чистки зубов на ночь провоцирует неприятный запах изо рта Фото: Иван МАКЕЕВ

Чистить зубы необходимо не только утром, но и непосредственно перед сном. Отказ от гигиенических процедур вечером может привести к неприятным последствиям, рассказала «Газете.ru» врач-стоматолог Луиза Автандилян,

«Чистка зубов непосредственно перед сном предотвращает скопление кариесогенных микроорганизмом. Важно как следует удалять бактериальный налет, иначе он быстро трансформируется в зубной камень», - рассказала стоматолог.

По словам врача, отказ от чистки зубов на ночь также провоцирует неприятный запах изо рта. А вот регулярная гигиена полости рта дважды в день значительно снижает риск заболеваний периодонта — тканей, удерживающих зубы.

Ранее «Известия» сообщили, что использование жвачек с сахаром может стать причиной развития кариеса и разрушения зубов. Кроме того, долгое жевание резинки, особенно перед едой, может привести к увеличению выработки слюны и желудочного сока, и, как следствие, негативным последствиям для слизистой оболочки желудка.

По данным «Пятого канала», просветы между зубами могут быть знаком проблем со здоровьем. Людям с такой особенностью необходимо обратить внимание на гигиену полости рта, так как в межзубном пространстве часто скапливается налет.