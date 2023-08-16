Умер Геннадий Жидко, бывший замминистра обороны России

Генерал-полковник Геннадий Жидко. Фото: Министерство обороны РФ

Умер Геннадий Жидко, бывший заместитель министра обороны России и экс-глава штаба группировки Вооруженных сил РФ в Сирии. Он скончался на 58-м году жизни после продолжительной болезни.

«После продолжительной болезни в Москве скончался Герой России, генерал-полковник Геннадий Валериевич Жидко», - написал в своем Telegram-канале губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Глава региона уточнил, что в Сирии Жидко руководил штабом группировки российский войск, в Хабаровске занимал пост командующего войсками Восточного военного округа, в Москве – замглавы Минобороны РФ.

Дегтярев отметил, что Жидко крайне внимательно относился к нуждам простых солдат, был требовательным на службе.

«Именно таких командиров называют полководцами», - подчеркнул хабаровский губернатор.

Сайт KP.RU писал о гибели начальника Майкопского учебного авиационного полка полковника Вадима Гурова. Он умер во время выполнения учебного полета. По словам главы Адыгеи Мурата Кумпилова, Гуров был участником военной операции в Сирии и принимал участие в специальной военной операции на Украине.