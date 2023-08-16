НАТО заявила о неизменности своей позиции по вступлению Украины в альянс Фото: REUTERS

Позиция НАТО по вступлению Украины в Североатлантический альянс остается неизменной, заявил представитель военно-политического блока.

«Мы продолжим поддерживать Украину, сколько потребуется. Мы настроены достичь справедливого и прочного мира. Позиция альянса не изменилась», – сказал он беседе с газетой Guardian.

Напомним, накануне начальник штаба генерального секретаря Североатлантического альянса Стиан Йенсен высказал мнение, что Украина может стать членом НАТО, если согласится уступить России часть территорий. По его словам, в настоящее время есть значительные подвижки в вопросе вступления Украины в блок.

Как писал сайт KP.RU, саммит НАТО в июле этого года обернулся провалом для Украины, поскольку место приглашения к членству в альянсе Киеву под его новые обязанности подсунули Декларацию о поддержке, которая почти ничего не меняет в отношениях с Западом.