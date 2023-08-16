Губернатор Богомаз заявил об уничтожении пяти диверсантов ВСУ в Брянской области, фото: телеграм-канал Александра Богомаза

Совместными действиями Пограничного управления ФСБ России и российской армии была уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ, которая пыталась попасть на территорию Брянской области. Пятеро из шести боевиков были ликвидированы, сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.

«Сегодня в 7.00 пресечена попытка проникновения на территорию Брянской области украинской диверсионно-разведывательной группы в составе шести боевиков», - написал глава Брянской области.

Также Богомаз отметил участие подразделений Росгвардии, которые помогли военным и пограничникам ликвидировать неонацистов. Предположительно, это вторая попытка украинских диверсантов попасть в Брянскую область за 16 августа 2023 года.

Ранее KP.RU сообщил, что были ликвидированы четверо боевиков, пытавшихся попасть в Брянскую область. При них обнаружены дроны с наклейками, якобы свидетельствующими о собственности ФСБ России. Предполагается, что их планировали использовать для провокаций.

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