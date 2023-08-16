Курс евро упал ниже 104 рублей впервые с 4 августа 2023

Курс евро упал ниже 104 рублей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже упал ниже 104 рублей впервые с 4 августа этого года.

Как следует из данных торгов, по состоянию на 16:22 курс европейской валюты опускался на 1,92% и находился на уровне 103,98 рубля.

В свою очередь курс доллара упал на 1,79% и снизился до 95,36 рубля. Юань потерял 2% и опустился до уровня 12,979 рубля.

Как писал сайт KP.RU, во вторник, 15 августа, Совет директоров Банка России принял решение о повышении ключевой ставки сразу на 3,5% - до 12% годовых. Данное решение принято в целях ограничения рисков для ценовой стабильности и направлено на возвращение уровня инфляции в 4% к 2024 году, объяснил регулятор.