Самые важные дела, которые необходимо успеть к 1 сентября: список для родителей

Родителям рекомендуют помочь детям в стрессовой ситуации Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Подготовка к 1 сентября — это не только покупка учебников и тетрадей. Помимо забегов по магазинам, родителям также нужно тщательно подготовить рабочее место для ребенка и составить школьнику подробное расписание дня, рассказала «Life.ru» методист Галина Попова.

"Рабочее место школьника — это стол, стул, полки или тумбочка для учебников и канцтоваров. Рабочее место ребенка обязательно должно быть хорошо обустроено и освещено", - считает Попова.

Она добавила, что не лишним будет помочь ребенку организовать учебный процесс: примерно за две недели до учебы начать приучать ребенка к школьному режиму, можно составить примерное расписание дня.

«И хотелось бы добавить ещё один пункт в наш чек-лист — поддержка родителей. Не давите на ребёнка, не запугивайте его, окружите ребёнка заботой и вниманием», - посоветовала эксперт.

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