Путин: все переживают за семьи погибших и пострадавших при ЧП в Махачкале Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в среду, 16 августа, сообщил, что все переживают за семьи погибших и пострадавших во время взрыва на заправке в Махачкале. Российский лидер также пожелал всем, кто был ранен при ЧП, выздоровления.

«Мы все переживаем за случившееся и всем пострадавшим желаем выздоровления. Приносим соболезнования всем погибшим», - сказал глава государства на совещании с членами правительства РФ.

Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова сообщила, что в результате взрыва на АЗС в Махачкале погибли 35 человек, еще 119 человек пострадали.

Взрыв на заправке в Махачкале произошел поздним вечером в понедельник, 14 августа. По предварительной информации, сначала пожар возник в автосервисе, после чего огонь распространился на близлежащую заправку - там взорвались две цистерны из восьми.