Россиянина приговорили к трём годам тюрьмы в Дании за мошенничество Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российского бизнесмена Кирилла Леонова приговорили к трём годам лишения свободы в Дании за попытку обманом получить у Национального банка страны 3,5 млрд долларов, или 26 млрд крон. О попытке мошенничества рассказало агентство Ritzau.

Согласно материалам дела, 19 октября 2023 года Леонов прибыл в Национальный банк Дании вместе с переводчиком, и попросил встретиться с руководством, чтобы обсудить, как он сказал, некое соглашение, которое уже было заключено. В качестве доказательства своего блефа россиянин представил документы соглашения банка с компанией Bollington Investments S.R.O.

Однако тот факт, что многие из тех, кто подписывали показанные Леоновым бумаги, уже давно вышли на пенсию, быстро подсказал датчанам о попытке обмана. Поддельными оказались и печати. Во время вынесения приговора судья заявила, что данный случай является рекордным по сумме, которую когда-либо рассматривал суд в Дании по делам об экономических преступлениях.

Сам Леонов свою вину отрицает, а его адвокат уверяет, что подзащитный не знал о поддельных документах, и был уверен в их подлинности.

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