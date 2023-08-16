IT-эксперт дал советы, как избавиться от игровой зависимости

Вылечить игровую зависимость поможет активность в других сферах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Зависимость от компьютерных игр — большая проблема, с которой могут столкнуться люди любого возраста и профессии. Избавиться от такой зависимости бывает не просто, но возможно, рассказал «NEWS.ru» IT-эксперт Виталий Савченко.

«Даже легкая прогулка в парке поможет отвлечься от игр. Поможет и спорт: бег, йога, плавание», - считает Савченко.

Эксперт добавил, что не лишним для геймеров будет чаще путешествовать и выбираться на природу ради новых впечатлений. В целом, игроманам не помешает общение, новые знакомства и хобби: возможно, увлечение искусством, кулинарией или фотографией.

«И, конечно, проводите больше время с семьей и друзьями», - добавил Савченко.

Ранее KP.RU сообщила, что в 2018 году Всемирная организация здравоохранения включила игровое расстройство в 11-й перечень международной классификации болезней, который введен в действие с января 2022 года. А также рассказала, как распознать явные признаки настоящего игромана.