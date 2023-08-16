Путин обратил внимание на рекордный рост средней температуры на Земле Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в среду, 16 августа, напомнил о том, что средняя температура воздуха на планете в 2023 году побила рекорд 2016 года, достигнув показателя в 17,24 градусов Цельсия.

«У нас в этом году средняя температура на планете впервые достигла 17,24 градусов по Цельсию. Побит рекорд 2016 года. Там было 16,9 градусов. Пожары везде», - сказал российский лидер на совещании членами федерального кабмина.

Глава государства отметил, что, к сожалению, пожары были и в России.

«С одной стороны, пожары, с другой – паводки», - сказал Путин.

Ранее метеорологи национального центра экологического прогнозирования США назвали 3 июля 2023 года самым жарким днем на Земле за всю историю наблюдений. По данным экспертов, средняя температура на планете превысила 17 градусов Цельсия. Ученые объясняли это тем, что так мог проявиться феномен Эль Ниньо.