В Ростове-на-Дону перевозчики не выпускают требуемое число автобусов на линию

На дорогах Ростова не хватает автобусов Фото: Дмитрий Кутепов

На дорогах Ростова-на-Дону не хватает общественного транспорта. Перевозчики донской столицы не наладили работу по выпуску необходимого количества автобусов на линию, сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Специалисты администрации провели проверку работы маршрутов общественного транспорта, у которых конечной остановкой является Центральный рынок. В Ростове это крупный пересадочный узел — здесь останавливаются 183 единицы транспорта — автобусов большой и малой вместимости, троллейбусов, трамваев 21-го муниципального и пяти маршрутов в Мясниковский и Неклиновский районы. Пассажиропоток здесь превышает девять тысяч человек в сутки.

Как показала проверка, в вечернее время выпуск автобусов, обслуживающих западное направление составил 71% от планового количества. Также были обнаружены нарушения в связи с работой кондиционеров.

После выявленных нарушений перевозчиков за нарушение контрактов оштрафуют.