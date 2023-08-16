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НовостиОбщество16 августа 2023 14:35

В Ростове-на-Дону перевозчики не выпускают требуемое число автобусов на линию

После проверки недобросовестных перевозчиков оштрафуют
Татьяна ТИХОНОВА
На дорогах Ростова не хватает автобусов

На дорогах Ростова не хватает автобусов

Фото: Дмитрий Кутепов

На дорогах Ростова-на-Дону не хватает общественного транспорта. Перевозчики донской столицы не наладили работу по выпуску необходимого количества автобусов на линию, сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Специалисты администрации провели проверку работы маршрутов общественного транспорта, у которых конечной остановкой является Центральный рынок. В Ростове это крупный пересадочный узел — здесь останавливаются 183 единицы транспорта — автобусов большой и малой вместимости, троллейбусов, трамваев 21-го муниципального и пяти маршрутов в Мясниковский и Неклиновский районы. Пассажиропоток здесь превышает девять тысяч человек в сутки.

Как показала проверка, в вечернее время выпуск автобусов, обслуживающих западное направление составил 71% от планового количества. Также были обнаружены нарушения в связи с работой кондиционеров.

После выявленных нарушений перевозчиков за нарушение контрактов оштрафуют.