Умер Геннадий Лопырев, отбывавший срок за взятки генерал ФСО. Фото: Сергей Севостьянов/ТАСС

Умер Геннадий Лопырев, генерал Федеральной службы охраны (ФСО). Бывший руководитель Службы охраны на Кавказе отбывал наказание в колонии за взятки и скончался в медучреждении в результате болезни.

«Действительно, генерал-лейтенант Лопырев, сегодня он скончался в ОКБ, ему стало плохо. По заболеванию он умер, никаких криминалов», - сообщил РИА Новости председатель Общественной наблюдательной комиссии Рязанской области Виктор Боборыкин.

По его словам, Лопырев отбывал срок в исправительной колонии №3.

Лопырев был осужден Знаменским гарнизонным военным судом в ноябре 2017 года за взятки от бизнесменов и за покровительство при заключении и исполнении государственных контрактов на проведение ремонтно-строительных работ. Речь, в частности, шла о двух эпизодах, где фигурировали суммы в 3 и 3,2 млн рублей. Суд определил Лопыреву 10 лет заключения и оштрафовал его на 150 млн рублей. При этом суд не стал лишать его звания генерала и государственных наград.