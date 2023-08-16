Что случилось за день: главные события 16 августа

ФСБ сообщила об уничтожении четырех диверсантов при атаке на Брянскую область Фото: REUTERS

В среду, 16 августа, сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли попытку проникновения диверсионно-разведывательной группы Украины в Брянскую область, уничтожив четырех боевиков в приграничном Стародубском районе. На месте боя обнаружены иностранное вооружение, взрывные устройства, приборы связи и навигации, а также FPV-дроны с наклейками «Собственность ФСБ России» и российской символикой. Это может свидетельствовать о подготовке украинской стороной провокаций и диверсий на территории РФ, считают в ФСБ.

Между тем начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов заявил, что Соединенные Штаты начали поиск мутаций вирусов в целях подготовки новой пандемии. По его словам, Вашингтон создал управление по подготовке к пандемиям и политики реагирования. Структура будет отвечать за координацию действий по борьбе с патогенами, которые могут спровоцировать «чрезвычайную ситуацию глобального характера», уточнил начальник войск РХБЗ.

Тем временем глава республики Сергей Меликов рассказал, что президент России Владимир Путин предложил Дагестану воспользоваться федеральными мерами поддержки после взрыва на заправке в Махачкале, где погибли 35 человек, еще 119 человек пострадали. Меликов сообщил, что проинформировал Путина об обстоятельствах случившегося, а также о предполагаемых причинах инцидента.

Глава комитета Совета Федерации России по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас сообщил, что сенаторы подготовили проект закона о запрете на распространение в СМИ неофициальных сведений в зоне проведения спецоперации. По словам сенатора, законопроект предлагает запретить публикацию в Интернете фото и видео, содержащие данные о дислокации и перемещении ВС РФ, о военной структуре и других критически важных объектов.

Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Валерий Фадеев в среду, 16 августа, заявил, что прежде чем зачислять детей-мигрантов в школы, их нужно обучать русскому языку в специальных центрах. Глава СПЧ предложил открыть такие учреждения к 1 сентября 2024. Как полагает Фадеев, обучение русскому языку должно финансироваться за счет государства, поскольку «возлагать дополнительные меры и затраты на трудовых мигрантов не вполне справедливо».