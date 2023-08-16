Группа ABBA разблокировала просмотр своих клипов на YouTube для россиян, фото: соцсети группы ABBA

Музыкальная группа ABBA разблокировала доступ для граждан Российской Федерации к просмотру своих клипов, опубликованных в видеохостинге YouTube. Ранее все видео группы были заблокированы для россиян в связи с присоединением музыкантов к антироссийской повестке Запада.

С того момента, как началась специальная военная операция России на территории Украины, ABBA выставили блокировку по геолокационному таргетингу на все свои видео, опубликованные на официальном YouTube-канале. До 16 августа 2023 года просмотреть их было невозможно, не применяя обходные пути.

Сейчас же видео снова доступны для россиян. Официально группа никак это решение не комментировала, почему доступ открыли - также не уточняется.

Ранее KP.RU сообщил, что концерт американской группы The Killers в Грузии закончился освистыванием толпы из-за политического экспромта музыкантов.