Суд на Украине заочно приговорил Владимира Рогова к 15 годам тюрьмы Фото: соцсети

Члена главного совета администрации Запорожской области, главу общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова заочно приговорили на Украине к 15 годам заключения.

Как сообщается на сайте администрации подконтрольной Киеву территории Запорожской области, его заочно осудили по статье «Государственная измена, совершенная в условиях военного положения» и «Пособничество в форме добровольного сбора и передачи материальных ресурсов». Приговор был вынесен по материалам Службы безопасности Украины.

Напомним в мае этого года СБУ заочно предъявила обвинение генерал-лейтенанту Балтийского флота России Андрею Рузинскому и командующему Черноморским флотом РФ Виктору Соколову.

Зимой СБУ предъявила заочное обвинение первому замглавы Генштаба Вооруженных сил России Сергею Рудскому по трем статьям Уголовного кодекса Украины.