Минобороны подписало контракт на поставку в войска РФ колесных гаубиц «Мальва» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны Российской Федерации в среду, 16 августа, заключило контракт с ЦНИИ «Буревестник», согласно которому в российские войска будут поставлены новейшие колесные гаубицы «Мальва».

«Подписываются государственные контракты на изготовление и поставку 152-миллиметровых самоходных артиллерийских орудий 2С43», - объявил директор в ходе церемонии подписания документа на форуме «Армия – 2023».

Также с ЦНИИ «Буревесник» были заключены контракты, по которым в российскую армию будут поставлены модернизированные 120-миллиметровые минометные комплексы на шасси автомобиля «Урал-43206» 2С12А, 82-миллиметровые минометы 2Б24 и 120-миллиметровые минометы 2Б11 на колесном ходу 2Л81.

Ранее госкорпорация «Ростех» сообщала, что первая в истории России колесная самоходная гаубица «Мальва» успешно прошла государственные испытания и готовится к поставке в российские войска.

По информации госкорпорации, «Мальва» является более маневренной, чем артустановки на гусеничном ходу. При этом у новой гаубицы больший технический ресурс и меньшая стоимость эксплуатации. С помощью артустановки можно уничтожать практически любые объекты на дальности более 24 километров. Скорострельность «Мальвы» составляет более семи выстрелов в минуту, а боезапас состоит из нескольких десятков снарядов.