Группа «Вагнер» зарегистрирована в Белоруссии как образовательная организация Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Группа «Вагнер» зарегистрирована в Белоруссии как образовательная организация, следует из единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей республики.

Компания «Группа «Вагнер» зарегистрирована Осиповичским районным исполкомом 4 августа этого года. В графе вид деятельности указаны «прочие виды образования». Согласно регистрации, компания располагается в деревне Цель Могилевской области.

Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял о своем желании оставить прибывших в республику бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» служить по контракту в белорусской армии. Он также опроверг сообщения о выдвижении «Вагнера» к границе с Польшей, отметив, что бойцы группировки дислоцированы во временном лагере в центре Белоруссии.

Между тем под Брестом подразделения десантно-штурмовой бригады отработали навыки ведения боя и спасения жизни под руководством инструкторов ЧВК «Вагнер».