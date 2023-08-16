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НовостиПолитика16 августа 2023 15:38

Путин считает неизбежным появление новых спортивных структур из-за политизации

В международном олимпийском движении наступает деградация, заявил глава государства
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Путин заявил о деградации международных спортивных организаций

Путин заявил о деградации международных спортивных организаций

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В мире неизбежно появятся новые спортивные структуры в связи с тем, что действующие международные организации деградируют из-за политизации и коммерциализации, считает президент России Владимир Путин.

«В результате политизации международных спортивных структур и дальнейшей коммерциализации международного олимпийского движения определенная деградация наступает. Это неизбежно повлечет за собой создание параллельных структур», – заявил он на совещании с правительстом РФ.

Напомним, на совещании с кабинетом министров глава государства заявил о необходимости расширять популяризацию спорта и физической культуры в России, несмотря на уже хорошие показатели. Путин подчеркнул, что этот показатель в стране растет с каждым годом, но еще есть куда стремиться, поэтому пропагандировать здоровый образ жизни необходимо.