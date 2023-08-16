Мэр Зернограда Полищук сообщила о диверсии на городском водоводе

Власти Зернограда готовят обращение в следственные органы из-за диверсии на водоводе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Глава администрации Зерноградского городского поселения в Ростовской области Ирина Полищук заявила, что неизвестными была осуществлена диверсия на городском водоводе. Были разрушены коммунальные трубы, но сейчас авария уже устранена.

«Накануне вечером специалисты местного ЖКХ зафиксировали изменение параметров работы магистрального водовода. Как выяснилось, были разрушены коммунальные трубы. Их удалось оперативно починить. По моему мнению, это была диверсия», - написала Полищук в своем Telegram-канале.

По информации ROSTOV.KP.RU, специалисты провели обследование в среду, 16 августа, и пришли к выводу, что на месте аварии ездила и копала техника. На опубликованном Полищук видео на трубах заметны следы от ковша экскаватора, на земле — гусеничные следы.

В связи с произошедшим местные власти написали заявление в полицию, также готовится обращение в следственные органы.

Напомним, ночью 1 мая в Сусанинском поселении Ленобласти в 66 км от Санкт-Петербурга произошел взрыв опоры линии электропередачи. В тот же день в Брянской области из-за срабатывания взрывчатки на железнодорожных путях с рельсов сошли несколько вагонов грузового состава. Оба случая в СК РФ были признаны диверсиями.