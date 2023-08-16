Путин поручил стимулировать россиян употреблять больше рыбы Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин, во время совещания с членами правительства 16 августа 2023 года, поручил разработать меры по стимулированию россиян к более частому и регулярному употреблению рыбных продуктов в пищу. Рыба - отличный источник питательных веществ, и хорошо балансирует рацион, напомнил глава государства.

«Дмитрий Николаевич (Патрушев, глава Министерства сельского хозяйства), вы как ключевой орган, как ключевое министерство просто займитесь организацией этой работы по подготовке комплекса мер по стимулированию внутреннего потребления рыбной продукции. Договорились, ладно?», - сказал Путин.

Этот вопрос поднялся после того как губернатор Камчатского края Владимир Солодов вспомнил о существовавших в СССР «рыбных днях». Путин предположил, что дело тогда было не в желании сбалансировать рацион граждан, а в нехватке мясных продуктов, однако согласился с тем, что россиянам стоило бы есть больше рыбы, чтобы народ был здоровее.

Ранее KP.RU сообщил, что Путин поручил ещё больше популяризовать спорт и физкультуру в России.