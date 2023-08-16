Стало известно, как курс рубля повлиял на рынок акций Фото: Shutterstock

Индекс российских акции и индекс Мосбиржи упал до недельного минимума. Причиной этому стало укрепление рубля и снижение цены на нефть. Об этом рассказал эксперт по фондовому рынке Дмитрий Бабин в беседе с «Газетой.Ru».

— Российский рынок акций с открытия устремился вниз, обновив недельный минимум — 3 015,57 пункта. Давление на индекс Мосбиржи оказывает негативное сочетание слабости нефти и укрепления рубля. К текущему моменту наши фондовые индикаторы отскочили от достигнутых минимумов, пытаясь развить восстановление, — подчеркнул эксперт.

Он также отметил, что когда цены на нефть начнут расти, а курс рубля стабилизируется, индекс Мосбиржи будет продолжать восходящую коррекцию.

Депутат Государственной думы Денис Кравченко заявил, что у Центробанка на данный момент есть все инструменты, которые позволят обеспечить стабильность национальной валюты. Эти слова парламентария привели на портале «Царьград».

Кравченко добавил, что столь слабый рубль не выгоден российским потребителям и производителям.