США ввели санкции против фирм из России и Казахстана из-за связей с КНДР Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты ввели санкции против компаний из России, Кахастана и Словакии. Причиной этому послужили связи с Северной Кореей, проинформировало министерство финансов страны.

«Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов ввело санкции в отношении трех организаций, пытающихся поддержать сделки с оружием между Россией и КНДР», - говорится в сообщении ведомства.

Речь идет о зарегистрированной в России фирме «Верус», словацкой Versor и товариществе с ограниченной ответственностью Defense Engineering из Казахстана. Все три организации якобы связаны с гражданином Словакии Ашотом Мкртычевым. В отношении него санкции ввели в марте этого года. Он якобы договаривался с чиновниками из КНДР о поставках в РФ оружия и боеприпасов.

Ранее США в очередной раз расширили санкционные списки, включив в них еще шесть человек с российским гражданством. Под американские ограничения попали чиновники, судьи и сотрудники Следственного комитета РФ.

Президент России Владимир Путин отмечал, что санкции, введенные в отношении России, пойдут стране только на пользу, а ограничительные меры предпринимались и ранее.