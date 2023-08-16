Депутат Госдумы Даванков: Минздрав поддержал идею маркировки здоровых продуктов Фото: Мария ЛЕНЦ

Заместитель председателя Государственной думы РФ Владислав Даванков сообщил, что министерство здравоохранения страны поддержало инициативу о введении маркировки полезных продуктов.

«Я уже обратился с этой инициативой в Минздрав, он эту инициативу поддержал», - заявил Даванков на дебатах в эфире телеканала «Москва Доверие».

Парламентарий пояснил, что в настоящее время сложно найти продукты с хорошим составом из-за богатого ассортимента и большого количества информации на этикетке. По мнению Даванкова, введение маркировки поможет сохранить здоровье россиян и продлить им жизнь.

Сайт KP.RU писал, что, согласно опросу, проведенному Центром изучения потребительского поведения Роскачества, 82% россиян стремятся покупать органические продукты, но лишь малая часть из них умеет отличать настоящую органику от мимикрирующих под нее товаров. Эксперты ведомства поясняли, что понять, экологически чистый продукт или нет, помогут специальные знаки на упаковках.