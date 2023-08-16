СПЧ призвал мировое сообщество защитить русскоговорящих от выселения из Латвии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Комиссия по международному сотрудничеству, входящая в состав Совета по правам человека при президенте России, призвала международное сообщество, правозащитников и власти защитить русскоязычное население Латвии, которое с 1 сентября начнут принудительно выдворять из страны только за то, на каком языке говорят эти люди. Об этом сообщили в пресс-службе СПЧ.

«Более 6 тысячам граждан с 1 сентября грозит выдворение за пределы страны, в связи с прошлогодними изменениями в законодательстве республики, и под предлогом того, что они не прошли обязательного экзамена по латышскому языку», - говорится в публикации.

Как указали в СПЧ, в основном изгнание из Латвии грозит людям пенсионного возраста, которые живут в Латвии ещё со времён СССР. При этом, от всех русскоговорящих местных жителей требуют пройти анкетирование, и ответить на вопросы о своём отношении к современной международной политике Российской Федерации.

«Считаем, что подобные действия латышских властей грубо противоречат Международному пакту о гражданских и политических правах ООН, Европейской конвенции по правам человека», - указали в Совете.

Комиссия призвала не допустить насильственного выдворения из Латвии людей, у которых есть все необходимые документы, выданные местными властями, позволяющие им жить на территории республики.

Ранее KP.RU сообщил, что Латвия намерена обязать всех русскоговорящих людей, которые не сдадут специальный экзамен, покинуть страну.