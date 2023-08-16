Стало известно, чем опасен отказ от вечерней чистки зубов

Отказ от чистки полости рта перед сном может привести к появлению кариеса Фото: Shutterstock

Врач-стоматолог Луиза Автандилян предупредила, что отказ от чистки полости рта перед сном может привести к появлению кариеса, зубного камня, галитоза и проблемам с деснами. Об этом специалист рассказала «Газете.Ru».

Как объяснила стоматолог, чистка зубов перед сном уменьшает скопление бактерий в ротовой полости. Благодаря этому зубная эмаль дольше остается здоровой. Если же налет не очищать, со временем он быстро превратится в камни. Кроме того, именно из-за бактерий появляется неприятный запах изо рта, который называют галитозом.

Самым серьезным последствием отказа от чистки зубов на ночь может стать кариес. Как пишет телеканал «360», обнаружить его иногда бывает непросто: он может быть скрыт от глаз. Стоматолог-ортопед Владимир Ешидоржиев отметил, что помогает увидеть такой кариес только рентген.