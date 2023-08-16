Росстат перечислил продукты, которые подорожали за неделю в России

Росстат: свинина, мясо кур и гречка выросли в цене за неделю в России Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свинина, мясо кур, а также гречка, подсолнечное масло и ряд других продуктов подорожали за неделю с 8 по 14 августа. Об этом в среду, 16 августа, проинформировал Росстат.

«За период с 8 по 14 августа 2023 года выросли цены: на свинину и мясо кур – на 1,5%, масло подсолнечное – на 0,5%, сосиски, сардельки, сахар-песок и крупу гречневую – на 0,4%», - сказано в сообщении ведомства.

Также незначительно подорожали куриные яйца, рис и вермишель, а также вареные колбасы, мороженая рыба и черный чай.

В то же время произошло снижение стоимости овощей, в среднем на 2,4%. Репчатый лук подешевел на 7,6%, картофель – на 7%, морковь – на 6%, белокочанная капуста – на 5,2%, помидоры – на 4,3%, свекла – на 3,5%, огурцы – на 1,2%, бананы – на 0,2%.

Сайт KP.RU писал, что в мае 2023 года Россия стала единственной страной Европы, где зафиксирована продуктовая дефляция - снижение стоимости продуктов питания. Она составила 1,12%, что является своеобразным рекордом за последнее время. При этом в Европе была зафиксирована инфляция. Самая высокая оказалась в Венгрии, там цены на продукты взлетели на 34%.

В июне президент России Владимир Путин заявил, что инфляция в России близка к историческому минимуму в 2,9%. По его словам, этот показатель в РФ ниже, чем во всех развитых странах.