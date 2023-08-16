ЦБ отменил ограничение полной стоимости потребкредитов до конца 2023 года Фото: Михаил ФРОЛОВ

Центробанк с 16 августа до 31 декабря 2023 года отменил ограничение полной стоимости потребительских кредитов и отдельных видов займов.

«Совет директоров Банка России принял решение не ограничивать с 16 августа по 31 декабря 2023 года полную стоимость кредита (ПСК)», - сказано в сообщении регулятора.

Такая мера коснется кредитных организаций, кредитных потребительских кооперативов и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов. Для микрофинансовых организаций ограничение снято в отношении потребительских займов, обязательства по которым обеспечены ипотекой и POS-займов.

Сайт KP.RU писал, что Банк России с 1 сентября 2023 года ужесточает регулирование выдачи необеспеченных потребкредитов с помощью повышения надбавок к коэффициентам риска. В ЦБ отмечали, что такая мера может спровоцировать замедление роста потребкредитования, но зато таким образом увеличится устойчивость банков в случае роста потерь по потребительским кредитам.