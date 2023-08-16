Депутат Госдумы Новиков допустил создание Россией альтернативы зерновой сделке Фото: Алексей БУЛАТОВ

Россия способна самостоятельно разработать логистические маршруты для поставки зерна в беднейшие страны. Это позволит не находиться в узких рамках, которые задают чиновники ООН. Такое мнение выразил депутат Государственной думы РФ Дмитрий Новиков в беседе с «Лентой.ру».

— Прекращение зерновой сделки в том виде, в котором она сложилась к настоящему времени, не означает, что Россия не готова выполнять свои обязательства, — подчеркнул депутат.

При этом, несмотря на множество разговоров, Москва не получала практических предложений по решению проблем, которые и способствовали прекращению зерновой сделки. Об этом рассказал заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, слова которого привели на сайте Пятого канала.

Также появилась информация, что Соединенные Штаты начали изучение вариантов с целью обеспечения экспорта украинского зерна. В этих вариантах не исключаются и «военные решения». Об этом рассказали «Известия».

По имеющейся информации, Вашингтон планирует экспортировать из Украины около четырех миллионов тонн сельхозпродукции в месяц через дунайские порты.