Литва, Латвия и Польша обсудят полное закрытие границы с Белоруссией Фото: REUTERS

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте в среду, 16 августа, проинформировала, что Литва, Латвия и Польша обсудят вопрос о полном закрытии границы с Белоруссией 28 августа 2023 года.

Она пояснила, что на техническом уровне идет подготовка схемы действий по закрытию границы.

«На политическом уровне 28 августа в Варшаве состоится координационное совещание глав МВД. Расставим все акценты в вопросе о том, как должны выглядеть наши синхронизированные действия», - цитирует Билотайте ТАСС.

Ранее власти Литвы приняли решение о закрытии с 18 августа двух контрольно-пропускных пунктов на границе с Беларусью. Будет приостановлена работа двух КПП в Шумскасе и Тверячюсе (Лоша и Видзы с белорусской стороны, соответственно). Пункты пропуска будут закрыты на неопределенный срок.

Начиная с 11 августа 2023 года усилен режим охраны границы на административных территориях Лудзенского, Краславского, Аугшдаугавского краев и Даугавпилса на границе белорусско-латвийской границы. Необходимость введения усиленного режима в МВД Латвии объяснили рядом зафиксированных случаев и попыток незаконного пресечения границы между Латвией и Белоруссией.