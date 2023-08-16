Аналитик предрек рост цены на нефть до конца 2023 года Фото: REUTERS

Уже в ближайшем будущем цена на нефть будет расти после небольшого спада. Уже до конца 2023 года она может колебаться в пределах от 80 до 90 долларов за баррель. Такой прогноз сделал эксперт рынка нефти и газа Владимир Демидов в беседе с «Лентой.ру».

— Я считаю, что в этом году, если не будет каких-то форс-мажоров на рынке или в политике, цена будет колебаться в пределах выше 80 и ниже 90, — заявил Демидов.

При этом, несмотря на санкции Запада, Россия извлекла пользу от отказа некоторых стран от российской нефти. Благодаря этому начал более активно развиваться Северный морской путь, который сократит судам около 30 процентов времени по сравнению с маршрутом через Суэцкий канал. Об этом рассказали на сайте Пятого канала.

Также стало известно, что доходы России от нефтяного экспорта выросли на 2,5 миллиарда долларов в июле 2023 года. Сейчас этот показатель достиг отметки в 15,3 миллиарда долларов, что является максимальным значением с ноября 2022 года. Эту статистику опубликовали на сайте телеканала «360».