Представитель Пентагона Дитц: характеристики кассетных бомб разглашены не будут Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель Минобороны США Чарли Дитц, беседуя с журналистами, отказался обнародовать данные о характеристиках кассетных боеприпасов, переданных Украине. По его словам, это засекреченная информация, и публиковаться она не будет.

«Данные документы засекречены, поэтому в настоящее время не подлежат обнародованию. Хотя мы ценим экспертную оценку вне ведомства, могу заверить вас, что министерство обороны стремится к тому, чтобы его действия и решения основывались на наилучших доступных данных и анализе», - заявил Дитц.

Это стало его ответом на вопрос о том, может ли Пентагон опубликовать данные исследований, проведённых на основе отчётов украинских вооружённых сил о применении кассетных боеприпасов. В частности, журналистов интересовал процент неразорвавшихся кассет.

Напомним, что по официальным данным не разрываются от 5% до 14% кассетных боеприпасов. Когда это происходит, они остаются лежать в земле долгие годы, представляя смертельную опасность даже после конфликта.

Ранее KP.RU сообщил, что ВСУ в очередной раз обстреляли жилые районы Донецка кассетными боеприпасами США.