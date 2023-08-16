Хирург рассказал о последствиях операции по уменьшению щек

Результат операции по уменьшению щек необратим Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Популярная в последние годы операция по удалению комков Биша может привести к тому, что лицо будет выглядеть старше и изможденнее. Об этом «Lentа.ru» рассказал пластический хирург Астамур Карчаа.

«Комки Биша являются своеобразным каркасом, поддерживающим щеки и тонус кожи. Но, в результате естественного старения, подкожная жировая клетчатка истончается, что приводит к образованию морщин. Удаление комков Биша может усугубить этот процесс», - считает хирург.

Карчаа также предупредил, что результат операции по уменьшению щек необратим. А значит, вернуть лицо к прежнему виду уже не получится.

Ранее RT сообщило, что пластический хирург считает самой главной причиной для изменения внешности - желание женщины повысить уверенность в себе. По мнению эксперта, изменения внешности помогают некоторым из них раскрепоститься в общении с людьми.

“Life.ru” отмечал, что вмешательство в природную красоту, порой, может не только обострить существующие заболевания психики, но и вызвать новые. К группе риска относятся пациенты с депрессией, а также обсессивно-компульсивным или дисморфическим расстройствами личности. Последний недуг свойственен тем, кто постоянно переживает о своём внешнем виде.