Балицкий рассказал о расстрелах в рядах ВСУ за отказ от наступления Фото: REUTERS

Временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий рассказал о том, как власти региона регулярно фиксируют случаи расстрелов ВСУ собственных военнослужащих за отказ идти в наступление на российские позиции. Об этом он заявил в эфире «Первого канала».

«Ребята, которых силой с улиц забрала нацистская власть в интересах британской короны, они не хотят воевать. Мотивация крайне низкая. Их гонят на убой, но умирать никому не хочется. Это становится таким массовым явлением, что даже не боятся расстрелов, которые мы фиксируем, а иногда даже видим с квадрокоптеров», - рассказал Балицкий.

Он добавил, что российские войска регулярно прослушивают радиочастоты противника, по которым часто слышат жуткие вещи: стоны, плач, мольбы о пощаде и прочее, что пытаются говорить бойцы ВСУ, лишь бы не идти в атаку. Врио губернатора Запорожской области уверен, что у киевского режима уже заканчиваются «высокомотивированные бандеровцы».

Ранее KP.RU сообщил, что Балицкий раскритиковал западную технику, переданную ВСУ, назвав её барахлом.