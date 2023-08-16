Конференция для руководителей Digital-агентств пройдет в Москве в седьмой раз

Фото: AGIMA

Конференция для владельцев Digital-агентств и студий AGIMA Partners’ Weekend пройдет в выставочном пространстве «Красный Октябрь» 24–25 августа. Тема этого года — диверсификация: все занимаются всем. В программе три тематических потока: управление бизнесом, управление разработкой, маркетинг и PR.

На конференции соберутся эксперты из топ-менеджмента ведущих российских агентств и компаний: AGIMA, Яндекс, Тэглайн, Rassvet.digital, Rad_Mad_Robot, Beta, Kokoc Group, Битрикс 24 и др. Каждый из них выступит с докладом и пообщается с участниками.

Программа охватывает 2 дня. 24 августа выступят топ-менеджеры AGIMA. Они расскажут о реформах, которые провели в компании в этом году. Речь пойдет о продажах, маркетинге, разработке и технологиях управления.

25 августа выступят топ-менеджеры крупнейших российских агентств и компаний. Они расскажут о процессах управления, маркетинге, разработке и продажах.

Всех участников мероприятия ждет активная вечерняя программа.

Подробная программа конференции и регистрация на сайте.

Оригинал пресс-релиза