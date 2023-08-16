NTV: запасов воды в хранилищах Стамбула осталось на 61 день Фото: Юлия СМИРНОВА

В водохранилищах Стамбула запасов воды осталось лишь на два месяца. Если засуха продолжится, то ситуация станет критической, сообщает телеканал NTV.

У города хватит воды на 91 день, но так как примерно 25% испаряется, то запасов останется лишь на 61 день.

По данным Управления водных ресурсов и канализации Стамбула ( SK ), в среду водохранилища города были заполнены на 33,37 процента, это более 289 млн кубометров. За последние две недели в городе расходовалось в сутки от трех до трех с половиной миллионов кубометров.

Также за две недели уровень воды снизился более чем на 4%. По данным управления, в 2014 голу в аналогичный период водохранилища были заполнены на 17%, следующие восемь лет уровень не опускался ниже 52%.

Между тем, власти Турции сообщили об установлении нового температурного рекорда в истории страны. 15 августа столбики термометров поднялись до 49,5 градусов в провинции Эскишехир западнее Анкары.