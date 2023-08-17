Петр Толстой: "Когда возьмем Киев, тогда и поговорим о «заморозке» конфликта" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой в эфире радио "Комсомольская правда" прокомментировал разговоры о возможности "заморозки" конфликта на Украине. Полный текст интервью опубликован на сайте KP.RU

По словам Толстого, те, кто говорят про "заморозку" украинского конфликта, работают на сторону противника. Поскольку любая остановка приведет лишь к возобновлению действий спустя пару лет.

"Мы должны победить. Это мое мнение. Когда возьмем Киев, тогда и поговорим о «заморозке»", - заявил Толстой в интервью.

"Вы видите предпосылки для взятия Киева?" - спросил журналист.

"Да, безусловно, для взятия и Киева, и Одессы, и Харькова. Знаете, это зыбкие все идеи, что сейчас мы тут вдоль линии, которая сложилась на сегодня, так закопаемся под землю, что нас никто не возьмет. Это закапывание не приблизит разрешение конфликта", - считает вице-спикер Госдумы.

После отражения наступления ВСУ российским военным нужно двигаться вперед, считает Толстой.

"Здесь у нас интеллигенция из московских гостиниц рассуждает о «заморозке», а там сидят под обстрелами молодые пацаны, в основном из провинции. С какой стати? У нас одна страна. Президент сказал: денацификация и демилитаризация. Надо это доводить до конца", - заключил он.

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Почему «заморозка» конфликта невозможна, что будет с Украиной и правда ли, что депутаты «любят все запрещать» - на все эти и многие другие вопросы в эфире радио «Комсомольская правда» ответил Заместитель председателя Государственной думы РФ Петр Толстой (подробности)