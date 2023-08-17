Петр Толстой поддержал запрет вывесок на английском в России

Толстой: в России вывески должны быть на русском Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вывески на английском языке создают чуждое уличное пространство в городах России, заявил на Радио "Комсомольская правда" заместитель председателя Государственной думы Петр Толстой. Он добавил, что такая практика существует только в РФ.

Также Толстой отметил, что английские вывески - это лишь остатки колониальной эпохи, которые Россия переживала прошлые 30 лет.

"Я считаю, должно пройти время, чтобы те причины, по которым нужно сокращать англицизмы, стали очевиднее. А что надо точно запретить – это вывески на английском. Они создают чуждое уличное пространство. Такого нет нигде в мире, только у нас. Это остатки той колониальной эпохи которую мы пережили прошлые 30 лет. Дело в принципе. Если ты живешь в России, все вывески - на русском. Точка. Никаких Golden Palace, сколько можно?", - заключил Толстой.

Ранее Петр Толстой дал большое интервью на Радио "Комсомольская правда", где рассказал, почему «заморозка» конфликта невозможна, что будет с Украиной и правда ли, что депутаты «любят все запрещать». Полный текст интервью опубликован на сайте KP.RU

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Почему «заморозка» конфликта невозможна, что будет с Украиной и правда ли, что депутаты «любят все запрещать» - на все эти и многие другие вопросы в эфире радио «Комсомольская правда» ответил Заместитель председателя Государственной думы РФ Петр Толстой (подробности)