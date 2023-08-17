CNN: Блинкен провел телефонный разговор с осужденным в РФ за шпионаж Уиланом Фото: REUTERS

Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен провел телефонный разговор с осужденным на 16 лет американцем Полом Уиланом. Он отбывает срок за шпионаж в тюрьме в России. Об этом сообщает телеканал CNN.

По информации источника, глава дипведомства призвал Уилана верить, а также сообщил что власти Соединенных Штатов делают все, чтобы вернуть американца домой как можно скорее.

Это второй раз за прошедшие четыре года, когда Энтони Блинкен напрямую разговаривал с Уиланом, отбывающим наказание в исправительной колонии Мордовии.

Напомним, бывший морской пехотинец США Пол Уилан в 2020 году получил тюремный срок - 16 лет колонии строгого режима. Он пытался разведать список личного состава одного из российских силовых подразделений и был арестован еще в 2018 году, когда получил флеш-карту из рук российского контрразведчика.