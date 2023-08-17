Кадыров раскритиковал новшества на свадьбах Чечни и заявил об их недопустимости Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал новшества на чеченских свадьбах и заявил об их недопустимости. Об этом он написал в Telegram-канале.

По его словам, за последние годы обстановка вокруг свадеб сильно поменялась. В обществе вводятся правила, которые в корне противоречат религии и национальным обычаям. Из-за этого люди становятся заложниками нововведений, а расходы на организацию мероприятия существенно повышаются.

Кадыров добавил, что в регионе искоренено такое явление, как воровство невесты и многие другие ненормальные явления, которые не соответствуют нормам шариата. Представителям духовенства также поручено разработать меры для разрешения сложившейся проблемы.

Между тем, 11 августа около 18:30 в пятницу, 11 августа, на территории Ногайского района в Дагестане более ста человек устроили массовую драку.