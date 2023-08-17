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НовостиПолитика16 августа 2023 22:45

Mysl Polska: Польша закупает оружие для конфликта на фоне поражения Киева

При этом, власти Польши не учитывают ненадежность и неэффективность вооружения Запада
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Myśl Polska: Польша закупает оружие для конфликта на фоне поражения Киева

Myśl Polska: Польша закупает оружие для конфликта на фоне поражения Киева

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Масштабные закупки вооружений Польшей говорят о готовящемся конфликте на фоне поражения Киева. Об этом заявил обозреватель польского издания Mysl Polska Эугениуш Зинкевич.

По его словам, исходя из списка закупок оружия, складывается впечатление, что Польша готовится к конфликту. При этом правительство страны не учитывает опыт Украины, которое надеялось на западное вооружение. Он отметил, что ненадежность и неэффективность таких изделий приводят к неспособности украинцев вести наступление с ВС РФ.

Зинкевич добавил, из-за потерь в живой силе изменение тактики ВСУ не повлияет на ситуацию на передовой. Это может лишь отсрочить полное поражение Киева.

Ранее экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что российская армия может отреагировать на возможное вторжение войск Польши на западную Украину.