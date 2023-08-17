Фильм "Барби" стал самым кассовым релизом Warner Bros. в США. Фото: кадр из фильма

Фильм "Барби", вышедший в США в июле 2023 года, стал самым кассовым релизом компании Warner Bros. в Соединенных Штатах. Картина заработала в американском прокате $537,4 млн. Об этом сообщает телеканал CNN.

По данным телеканала, картина Греты Гервиг обошла по сборам в США фильм Кристофера Нолана о Бэтмене "Темный рыцарь". Он собрал в прокате $536 млн.

Кроме того, фильм "Барби" превысил отметку в $1,2 млрд в мировом прокате. Первый миллиард в прокате картина собрала за 17 дней, а это быстрее, чем любые другие фильмы Warner Bros.

Напомним, кинолента собрала только за первый уикенд рекордные 155 миллионов долларов в 2023 году. Такая сумма является рекордной для дебютного кинопоказа в США и Канаде.