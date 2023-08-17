Сейсмолог спрогнозировал землетрясение магнитудой 7,0 около Стамбула Фото: Юлия СМИРНОВА

В районе Стамбула может произойти землетрясение магнитудой 7,0 и более. Вероятность превышает 60%, однако город совсем к нему не готов. Это может привести к большому числу жертв, сообщил ведущий местный сейсмолог Наджи Гёрюр.

По его словам, 30-летний период, в течение которого в Стамбуле должно произойти новое землетрясение, заканчивается. Эксперты предупреждали о том, что до 2029 года ожидается землетрясение не меньшей силы, чем 17 августа 1999 года.

Напомним, в августе 199 года в районе Стамбула, находящегося на стыке двух тектонических плит, произошло землетрясение магнитудой 7,6. Тогда по официальной информации погибли 17,2 тыс. человек, а по неофициальной - почти 40 тыс., еще 45 тыс. пострадали.

1 августа 2023 года в центральной Турции в провинции Конья произошло землетрясение. Об этом сообщало Управление по чрезвычайным ситуациям (AFAD). Эпицентр землетрясения магнитудой 5,1 находился на глубине 7 км.