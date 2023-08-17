В Финляндии создадут хранилище средств реагирования на случай угроз Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Финляндии создадут крупнейшее в Евросоюзе хранилище средств реагирования и медикаментов на случай появления химических, биологических, радиологических и ядерных угроз. Об этом говорится в опубликованном на сайте МВД страны сообщении, пишет ТАСС.

На данном объекте разместят защитные снаряды, контрольно-измерительное оборудование, детекторы, экспресс-тесты. Помимо того там будут хранится лекарства и вакцины, которые предназначены для пользования сотрудникам экстренных служб и населения в случае ЧС, в частности в странах Северной и Восточной Европы.

Такие же объекты создаются еще в трех странах - Франции, Польше и Хорватии. При этом хранилище в Финляндии станет самым крупным. Часть запасов поступит в него уже в начале 2024 года. На финансирование данного проекта было получено €242 млн.

Между тем, Соединенные Штаты начали искать мутации вирусов для того, чтобы подготовить новую пандемию. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов.