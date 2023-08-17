В Приморье тайфун "Лан" ослаб и больше не угрожает наводнением Фото: REUTERS

Бывший тайфун "Лан" серьезно ослаб и больше не угрожает Приморью наводнением восточной части региона. Об этом сообщила пресс-служба Приморского гидрометцентра.

По данным синоптиков, шторм во время продвижения на север Японского моря сильно ослаб. Зона наиболее сильных дождей очень компактная она располагается вблизи циклона. В связи с этим штормовое предупреждение на 17 августа отменяется.

При этом, в крае продолжат идти небольшие и умеренные дожди, а на востоке и северо-востоке пройдут местами сильные. Количество осадков, которое выпало за прошедшие сутки в восточных районах Приморского края, не превысило 31 мм, сообщает ТАСС.

Напомним, ранее в Приморье из-за подхода тайфуна LAN к региону было объявлено штормовое предупреждение. Край уже серьезно пострадало от вихря "Ханун".